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Эти номера созданы для любви

Гиперион
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с6

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Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 16+
Выставки
Спектакли
Необычное

Про событие

Спектакль по прозе Евгения Сулеса и стихам Даны Курской. Диалог о любви длиной в два часа. Мужчина и женщина в пространстве чувственности слов постигают друг друга не как физические личности, но как хтонические сущности — то ли до смерти, то ли после смерти, то ли в самом её процессе. Вокруг темно, ветрено и бесприютно. И что могут сказать друг другу в этом посмертии Она и Он?

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