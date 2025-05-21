Спектакль по прозе Евгения Сулеса и стихам Даны Курской. Диалог о любви длиной в два часа. Мужчина и женщина в пространстве чувственности слов постигают друг друга не как физические личности, но как хтонические сущности — то ли до смерти, то ли после смерти, то ли в самом её процессе. Вокруг темно, ветрено и бесприютно. И что могут сказать друг другу в этом посмертии Она и Он?