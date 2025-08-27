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***еть

16 Тонн
ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1

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от 600₽ до 900₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Это Арт-Инди-Натив-Панк Спэшл Фо Ю! За этим взрывным миксом звука стоят Максим и Федя — два самородка, которые в 2020 году решили, что музыка должна быть живой, честной и дерзкой. Они не боятся экспериментов, мешая панковский угар, мелодичность инди и эмоциональный звук, который цепляет с первых секунд Их музыка — это панк без клише, инди с характером и чистая эмоция без прикрас.

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