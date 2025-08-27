Это Арт-Инди-Натив-Панк Спэшл Фо Ю! За этим взрывным миксом звука стоят Максим и Федя — два самородка, которые в 2020 году решили, что музыка должна быть живой, честной и дерзкой. Они не боятся экспериментов, мешая панковский угар, мелодичность инди и эмоциональный звук, который цепляет с первых секунд Их музыка — это панк без клише, инди с характером и чистая эмоция без прикрас.