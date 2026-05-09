Музыка 40-х, 50-х и 60-х в электронном прочтении. Вечер в Яузе превратится в путешествие по звуковым ландшафтам середины прошлого века. Обратятся к золотому фонду советской песни — времени, когда мелодии были пронзительно искренними, а слова — по-настоящему важными. Это современный взгляд на наследие целых поколений: от камерной лирики военных лет до светлого оптимизма хрущевской оттепели. Трио выдающихся музыкантов деликатно переносит знакомые коды в контекст современной электроники, джаза и лоу-фай культуры.