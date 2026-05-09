ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Эстетика оттепели и ретро-футуризм

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 3000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Музыка 40-х, 50-х и 60-х в электронном прочтении. Вечер в Яузе превратится в путешествие по звуковым ландшафтам середины прошлого века. Обратятся к золотому фонду советской песни — времени, когда мелодии были пронзительно искренними, а слова — по-настоящему важными. Это современный взгляд на наследие целых поколений: от камерной лирики военных лет до светлого оптимизма хрущевской оттепели. Трио выдающихся музыкантов деликатно переносит знакомые коды в контекст современной электроники, джаза и лоу-фай культуры.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста