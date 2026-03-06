Эпоха нулевых — это серия тематических мероприятий электронной музыки. Про нашу юность, бытность и забытые фишки — когда молодость и дерзость давали стимул для развития и вдохновения. Тусовки из 00-х это не хроника. Это способ разобраться, кто мы теперь Нулевые — это выдох. Нулевые — это энергия. Нулевые — это свобода, которая стала брендом. Герои нулевых. Tiesto, Daft Punk, Bob Sinclar, Benny Benassi, Eric Prydz, David Guetta, Tocadisco, Steve Angello, Fatboy Slim, Armin van Buuren. Выступают: Специальный гость из Германии — Tocadisco (Легенда из 00-х) My Way Beat — вокал, ди-джей сет Sergey Seaman Katya Guseva Arkady Air Savin Matuya Irbis Andrew Deep House Kitties Профессиональный Мc — человек с микрофоном Miu Jula Boginski Frants Kovichev Oscar K