Процессуальная инсталляция EPHEMERA — работа коллектива медиахудожников OUROBOROS, созданная в партнерстве с FLOWERBAZAR и Generative Gallery, в сердце которой — хрупкая экосистема, где живая цветочная экспозиция вступает в поэтический диалог о времени с цифровой материей. Инсталляция из тысяч живых цветов заполнила почти всё пространство галереи и стала одновременно холстом и соавтором цифровых проекций, созданных OUROBOROS. «Это не просто визуальный объект, а процесс, который разворачивается у зрителя на глазах: из пика цветения — в распад, из света — в тусклое послевкусие. Проецируемые образы размываются и фрагментируются синхронно с естественным увяданием цветов. Этот процесс не является иллюстрацией упадка, но празднованием красоты трансформации, осознанным наблюдением за эволюцией форм», — рассказывает Павел Тюн, сооснователь коллектива медиахудожников OUROBOROS. EPHEMERA обращается к восточной философии мимолётности и ценности недолговечного — от ханами («любование цветами») до моно-но аварэ («патетика вещей») и переносит её в современную реальность с концепциями цифровой деградации и планируемого устаревания медиа. Композитором выступил Александр Василенко. Звук в инсталляции напрямую отражает то, что ощущает посетитель в моменте: всё, что «теряет цвет» визуально теряет «обертона» и в звучании. Алкогольные комплименты на открытии — при поддержке бренда Gintl. График работы Generative Gallery: Вторник-воскресенье, 12:00 — 20:00