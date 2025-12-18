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Ensalada

Куб
ул. Тверская, 3, -2 этаж

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от 500₽ до 1600₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Выставка устроена как «смешение разного». Название отсылает к музыкальному приёму, когда в одном произведении соединяются несколько знакомых мелодий, идей или ритмов, иногда одновременно, иногда последовательно. В искусстве здесь происходит то же самое. Участники проекта Ensalada во многом интуитивно опирались на сочетание легкости, пародийности, высочайшего мастерства и зрелого жизненного опыта. Каждый художник говорит о своём и на своём языке, но все высказывания существуют рядом и не пытаются слиться в одну «правильную» историю. Это выставка про многоголосие: про то, как разные темы, настроения, шутки, ирония и серьёзные смыслы могут сосуществовать вместе, не мешая друг другу. Художники выставки: Семен Агроскин, Кирилл Александров, Петр Белый, Евгений Гор, Дмитрий Запылихин, Платон Инфанте, Катерина Ковалева, Дарья Коновалова-Инфанте, Владимир Козин, Владимир Наседкин, Петр Перевезенцев, Александр Ситников, Михаил Соркин, Дмитрий Цветков, Женя Шарвина, Kirill Rave.

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