Глушь, безлюдье, запустевшее место, вдоль и поперёк обросшее растениями — всё это можно объединить одним словом — wilderness. Тебя зовут оторваться от городской суеты и немного отдохнуть в затишье, в клубе на английском, исследуя себя сквозь призму отношений с лесной тишиной и дикостью. Что будет на встрече? Зелёное море. Будешь исследовать разные «вайбы» леса, создашь личный тайник в дупле и выберешь любимый звук природы — для каждого походника по лесной мудрости найдётся своё. Каждая встреча проходит по-своему в зависимости от уровня учащихся и языковых потребностей группы: A2: 16:30 - 18:30 B1: 18:40 - 20:40 При желании можно принести с собой угощения для лесных друзей — что-то, что насытит и сблизит с разговорами.