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Эндрю Уайет. Реализм, который тревожит

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

На первый взгляд — тихие поля и старые дома Пенсильвании, но от картин Уайета мороз идёт по коже. Этот художник превратил магический реализм в инструмент психологического анализа, где пустой угол комнаты говорит о потере больше, чем любая батальная сцена. В рамках лекции ты узнаешь, кто эта загадочная девушка, представленная на картине «Мир Кристины», как Эндрю Уайет последовательно поэтизировал американскую провинцию и как его композиции вдохновляли режиссеров и операторов современного кинематографа. Лекцию читает: Наталия Дядюнова — искусствовед, преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ.

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