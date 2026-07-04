На первый взгляд — тихие поля и старые дома Пенсильвании, но от картин Уайета мороз идёт по коже. Этот художник превратил магический реализм в инструмент психологического анализа, где пустой угол комнаты говорит о потере больше, чем любая батальная сцена. В рамках лекции ты узнаешь, кто эта загадочная девушка, представленная на картине «Мир Кристины», как Эндрю Уайет последовательно поэтизировал американскую провинцию и как его композиции вдохновляли режиссеров и операторов современного кинематографа. Лекцию читает: Наталия Дядюнова — искусствовед, преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ.