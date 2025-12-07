Погрузишься в предновогоднюю атмосферу и создашь свои собственные керамические украшения для ёлки. Это спокойный и уютный процесс, который поможет почувствовать приближение праздников и сделать что-то по-настоящему личное. На мастер-классе ты попробуешь простые и понятные техники работы с глиной, научишься придавать игрушкам форму и праздничный характер. Звёзды, сердца, ангелочки, зверюшки — всё, что душе угодно. После обжига твои игрушки станут прочными и будут радовать своим «ручным» теплом на протяжении многих лет. Можно сделать до шести украшений — получится целая мини-коллекция для твоей ёлки или тёплый подарок близким. На мастер-классе будут угощать игристым от винодельни Chateau le Grand Vostock. Продолжительность — 3,5 часа. Мастер-классы будут проходить 7 и 21 декабря, удобную дату ты можешь выбрать по кнопке «купить билет».