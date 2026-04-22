Проект, исследующий трансформацию повествования в постцифровую эпоху. На выставке показаны мультимедийные инсталляции, видеоарт, компьютерные игры, видеоинсталляции и живописные работы, студентов и преподавателей Школы дизайна, а также приглашённых художников. Кураторская концепция проекта опирается на наблюдение, что сегодня рассказывание историй перестает быть исключительно человеческой функцией. Эта практика превращается во взаимодействие алгоритмов, интерфейсов и сетевых структур, в которых процессы генерации, отбора и распространения всё чаще автоматизируются и переходят к цифровым системам. Работы, представленные на выставке, показывают, как современные истории собираются из потоков данных, экранных образов и интерфейсных взаимодействий, а также как цифровая среда трансформирует человеческий опыт и повседневные сценарии жизни. Режим работы: ВТ-ВС с 12:00 до 20:00