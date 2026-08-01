Бывают дни, когда грань между светом и тьмой становится почти незаметной. И таким будет этот день. Две промо-команды, Культпросвет и Mode, объединятся, чтобы стереть эту грань. Начало в 14:00. Солнце, теплый воздух и лёгкий хаус. Однако к вечеру, музыка начнёт трансформироваться а уходящее за горизонт солнце уступит место тёмной энергетике наступающего вечера. В 21:30 внутреннюю сцену откроет лайв-выступление. От минимала плавно перейдут к более интенсивному электро. А театр теней, ещё глубже погрузит тебя в уникальное пространство этой ночи. Диджеи: Langner sexxxy tip Valen sonyabl4ck His Highness Eugene the Magnificent Kriskomiss Slowfall Zaur Gapienko a.Sunder принцесса контроля Michail Bert SVETA RAIN ERIIKA