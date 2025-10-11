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Вечеринки
Про событие
Вечеринка в честь трёхлетия RNDM. Будет лайв даркушных треков Дриады, презентация нового трека Bulgakov-а, много Ebm-а и пост-индастриальной музыки от Zista и Kirrin, а босс электроники Hipushit разгонит колесо bpm-а так, что Opustoshil не сможет остановиться и продолжит карусель быстрых жанров.
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