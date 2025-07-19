Это не просто прогулка в полной темноте, это — глубокий опыт, который поможет тебе по-новому взглянуть на себя, свои чувства и границы восприятия. После экскурсии тебя ждёт открытый диалог с профессиональным психологом, где можно не только проговорить впечатления, но и понять, как перенести их в реальную жизнь. Время прохождения экскурсии — 60 минут.