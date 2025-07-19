Экскурсия в темноте + живой разбор с психологом
ул. Арбат, 17
Начало:
Завершение:
от 1300₽ до 2100₽
Возраст 6+
Спектакли
Про событие
Это не просто прогулка в полной темноте, это — глубокий опыт, который поможет тебе по-новому взглянуть на себя, свои чувства и границы восприятия. После экскурсии тебя ждёт открытый диалог с профессиональным психологом, где можно не только проговорить впечатления, но и понять, как перенести их в реальную жизнь. Время прохождения экскурсии — 60 минут.
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