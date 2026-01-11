Погрузись в меланхоличный мир выставки «Оцепенение» вместе с одной из её художниц, Nuritasforest. Узнай секреты, стоящие за произведениями и соприкоснись с интимной стороной творчества. Используй уникальную возможность стать ближе к искусству и увидеть в нём своё отражение. Nuritasforest (Маргарита Шишунова) — искусствовед и художница. В своём творчестве использует образ телесности и подвергает его сюрреалистичным изменениям для исследования сложных эмоций и рефлексии над ними. 11 января в 17:30 перед экскурсией будет ворм-вечер Анастасии Юрасовой.