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Экскурсия с художницей по выставке «Оцепенение»

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Погрузись в меланхоличный мир выставки «Оцепенение» вместе с одной из её художниц, Nuritasforest. Узнай секреты, стоящие за произведениями и соприкоснись с интимной стороной творчества. Используй уникальную возможность стать ближе к искусству и увидеть в нём своё отражение. Nuritasforest (Маргарита Шишунова) — искусствовед и художница. В своём творчестве использует образ телесности и подвергает его сюрреалистичным изменениям для исследования сложных эмоций и рефлексии над ними. 11 января в 17:30 перед экскурсией будет ворм-вечер Анастасии Юрасовой.

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