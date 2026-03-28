Проект AUROyou уже в четвёртый раз соберёт дизайнеров авторских украшений в историческом особняке ODMO в центре Москвы. AUROyou — это не просто маркет, а встреча с современной культурой украшений. Здесь нет случайных брендов и тиражных решений. Каждый участник — это автор со своим художественным почерком, работающий с металлом, жемчугом, стеклом, камнем и экспериментальными материалами. Весенняя сессия маркета — про лёгкость и обновление. Про украшения, которые становятся личным символом. Про детали, способные изменить ощущение от образа. Про тот самый момент, когда предмет перестаёт быть аксессуаром и становится высказыванием. В исторических интерьерах ODMO в течение двух дней можно будет: — познакомиться с коллекциями более 40 брендов — пообщаться с дизайнерами лично — увидеть новые формы современного ювелирного искусства — провести день в красивой, неспешной атмосфере AUROyou — это пространство диалога между автором и гостем. Место, где украшения выбирают не по тренду, а по внутреннему отклику. 28–29 марта с 12:00–20:00