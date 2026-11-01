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Екатерина Готлиб и квартет Макса Дорбеко: «Джазовое Рождество!»

Джаз Клуб Алексея Козлова
Улица Маросейка, дом 9/2

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от 2500₽ до 6900₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Концерт Екатерины Готлиб в коллаборации с квартетом Макса Дорбеко и музыкантами из российской джазовой элиты — это всегда атмосфера праздника. Каждому, кто захочет вдохнуть её перед Новым годом раньше остальных, — точно сюда. Программа полностью собрана из рождественских и новогодних композиций. Тебя ждёт зажигательное путешествие в зимнюю сказку, наполненную светлыми образами детства и трогательной атмосферой семейной вечеринки. Автор песен и певица Екатерина Готлиб, выпускница РАМ им. Гнесиных, за вокальное мастерство была поцелована самим Джеймсом Брауном. В её резюме — коллаборации со звёздами российской и международной джазовой сцены (Ilugdin Trio, Сергей Головня, Даниил Крамер и др.), участие в шоу «Голос» и «Фабрика звёзд», а также выступления на престижных джаз-фестивалях. Лидер и создатель квартета — гитарист Макс Дорбеко, работающий в стилистике джаза, фьюжна, рока и ритм-энд-блюза. Он создал и возглавил проект KOSMAXband (полуфиналист шоу «Главная сцена»), владеет электрической и акустической гитарой, укулеле и банджо, пишет музыку для кино (его работы отмечены наградами на международных фестивалях). С октября 2007-го — эндорсер французской гитарной фирмы LAG. В амплуа лидер-гитариста выступит Вадим Харченко — виртуозный исполнитель и композитор, лауреат конкурса «Многоликая гитара», участник фестивалей «Усадьба Jazz», «Arctic Jazz» и др.

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