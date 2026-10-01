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Eichenbaum

Орбита
Яузская улица, 1/15с1

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2400₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Команда «Грядёт» и лейбл Wuzz! забирают особняк «Орбита» на Яузской. Здесь соберут близких по духу людей в историческом пространстве XVIII века, чтобы соединить редкий аргентинский привоз, праздничный сет, модный показ и арт-перформанс. Главное в программе: Eichenbaum — гость из Буэнос-Айреса с аутентичным аргентинским звучанием, известным своей особой глубиной, мелодикой и гипнотической динамикой. Anton Borin — праздничный сет в честь дня рождения. Публика любит сеты Антона за то, как мощно и легко он держит танцпол: это всегда отличная коллекция музыки, выверенная динамика и живая энергетика за пультом. В эту ночь один из основателей Wuzz! отмечает день рождения прямо на сцене. Арт-дефиле и фэшн-перформанс Wuzz! В залах особняка пройдёт сюрреалистичный показ: модели в дизайнерских костюмах представят картины лейбла Wuzz! от SHVLVS. Формат вечера: Событие стартует во дворе: с 20:00 до 22:00 все собираются под душевный дип-хаус и хаус-звук 90-х. При непогоде залы особняка открываются сразу с 20:00. Лайн-ап: — Eichenbaum — Anton Borin — Alexandr Silakov — Jeny Power — Jomoss — Montw — Moon-J — Olivia Lee — Vancoo — Yonsh

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