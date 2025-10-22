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Дыня

[Camera]
Сретенский бульвар, 6/1с1

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Образовательный спектакль. Спектакль посвящен теме самопринятия и возвращения к своей настоящей природе. Он призывает зрителей отказаться от компромиссов и стереотипов, которые заставляют их игнорировать свои истинные желания и способности. На протяжении спектакля исследуются идеи самореализации и поиска внутреннего я, которое было забыто или обесценено из-за внешних ожиданий и давления общества. Главной концепцией является понимание того, что истинная ценность человека заключается не в его усилиях и трудах, а в том, что ему приносит радость и удовольствие. Спектакль предлагает зрителям заново осознать и полюбить свои природные таланты и способности, которые часто скрываются под грузом социальных ожиданий и норм. Это возможность вернуться к себе, открыть свои истинные желания и научиться зарабатывать на том, что приносит счастье и удовлетворение.

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