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Дыхательная практика в арт-центре

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

Уникальная сверх медитативная практика дыхания с элементами ребёфинга, которая позволит: — Полностью расслабиться и очистить сознание. — Взаимодействовать на положительной основе с физическим и ментальным телом. — Достигнуть мощного эффекта погружения в процессы проживания ощущений. Участники получат важный инструмент для оперативной очистки токсинов из лёгких. Произойдёт прикосновение к истинному «я». Программа мероприятия включает: — Дыхательную гимнастику для подготовки тела к нагрузкам. — Плавное подведение к первому этапу дыхания ребефинга с акцентом на тело и состояние. — Второй этап — ускоренное непрерывное дыхание (холотропное), погружение в глубокую среду самосознания. — Третий этап — преодоление страхов, знакомство с истинным «я», снятие масок и разрешение быть в безопасном пространстве. — Шавасана — бережный отдых и внимание к телу. — Шеринг — обмен впечатлениями и закрепление пройденного опыта. Ведущий: Джо — телесно-ориентированный терапевт с опытом работы более 6-ти лет, создатель авторской методики Санникарша по высвобождению внутренних ресурсов и подавленных эмоций, мастер индивидуальной тантры и холотропного дыхания, мастер рекорда мира VDE1000 по количеству людей на телесно-эмоциальной практик, художник, создатель нового направления современного искусства Волатилизм. Важное: Не кушать за час до практики.

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