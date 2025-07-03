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Жизнь игра, а ты в ней igrok. Целая ночь сияния космической сваги. CODE80, KUDOKUSHI, euro91, 3TERNITY, голодный, elox1m + special guests Скилловые DJ: Lil Sheep, Tumanov, Ykita Тебя ждёт 2 сцены, уникальные активности, интерактивы и тематическое украшение площадки для твоих лучших кадров.
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