Жизнь игра, а ты в ней igrok. Целая ночь сияния космической сваги. CODE80, KUDOKUSHI, euro91, 3TERNITY, голодный, elox1m + special guests Скилловые DJ: Lil Sheep, Tumanov, Ykita Тебя ждёт 2 сцены, уникальные активности, интерактивы и тематическое украшение площадки для твоих лучших кадров.