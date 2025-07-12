В честь дня рождения гения, плейбоя, владельца Москва-сити, ведущего концертов Кишлака, shadowraze, ДУРКИ и ANTON BOBOV (ex. Ярик 11:11), будет проходить жаркая тусовка— такой дурки больше не будет! — LIVE: семьсот семь, 17 SEVENTEEN, COLDAH, dope17, no1r — 999 Special guests: топовые артисты прямо в зале и на сцене — DJ: Sheep, Tumanov, Ykita — Бесплатные интерактивы и попкорн