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Дурка Night

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

Начало:

Завершение:

от 1190₽ до 3290₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

В честь дня рождения гения, плейбоя, владельца Москва-сити, ведущего концертов Кишлака, shadowraze, ДУРКИ и ANTON BOBOV (ex. Ярик 11:11), будет проходить жаркая тусовка— такой дурки больше не будет! — LIVE: семьсот семь, 17 SEVENTEEN, COLDAH, dope17, no1r — 999 Special guests: топовые артисты прямо в зале и на сцене — DJ: Sheep, Tumanov, Ykita — Бесплатные интерактивы и попкорн

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