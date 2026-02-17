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Ruarts
1-й Зачатьевский пер. 10

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от 100₽ до 350₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Галерея Ruarts представляет выставку Катерины Серьёзной, посвящённую памяти, ностальгии и формированию коллективного «я» через отражение в «других». В центре проекта — дуальность русской ментальности между Востоком и Западом. Художница показывает, что эти понятия — воображаемые конструкции: Россия становится не барьером, а пространством их диалога, создавая реверсивный взгляд на себя как на «другого другого». В экспозиции эта идея передана через зеркальные эффекты. Сквозной образ выставки — забор. Он предстает и фасадом, скрывающим сомнения, и попыткой подсмотреть (через лазейки и окна) без прямого контакта. Забор здесь не столько разделяет, сколько ставит под вопрос само разделение, заставляя зрителя задуматься о наследуемых клише. Итог проекта: культурная идентичность — это не линия раздела, а процесс постоянного взгляда «сквозь, между и поверх». Часы работы: Вт-Вс 12:00-20:00

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