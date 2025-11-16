Дракула: кровь любовь, или история одного вампира
Берсеневский переулок, 5с2
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 6+
Про событие
Образ графа-вампира — один из популярнейших в массовой культуре. На этой лекции разберёшь причины его популярности, рассмотришь зарождение образа вампира в фольклоре, проследишь за его развитием и попробуешь угадать, что ждёт этот образ в будущем. Лектор: Данила Городилов - художник и исследователь кино и фольклора.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи