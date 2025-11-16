Образ графа-вампира — один из популярнейших в массовой культуре. На этой лекции разберёшь причины его популярности, рассмотришь зарождение образа вампира в фольклоре, проследишь за его развитием и попробуешь угадать, что ждёт этот образ в будущем. Лектор: Данила Городилов - художник и исследователь кино и фольклора.