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Dragos

Гештальт
Милютинский пер., 15 строение 2А

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

В эту ночь на сцену Gestalt club выйдут те, чьи имена звучат в топовых точках планеты — от Ибицы до Пангана. Вечеринка артистов с мировым именем. За пультом: – DRAGOS — DJ и продюсер из Румынии. Арт-директор Nikki Beach Koh Samui. Постоянный гость Blue Marlin, Sisyphos и даже Nikki Beach Dubai & Ibiza; – HUNTER — диджей из Туниса с уникальным музыкальным взглядом, способный раскачать любую танцплощадку. Его сеты — это культурный мост между континентами; – ANDR3.A — итальянец с вайбом юга и стилем, от которого невозможно оторваться. Музыкальные направления ночи: Downtempo, Organic House, Afro House, Afro tech, Tech House, House, Deep House, Minimal Tech. Бронь столов по телефону. FC DC 21+

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