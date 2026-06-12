Светлый рок, искренние тексты и узнаваемая акустическая гитара. Во главе с Серёжей Драгни группа создаёт музыку о молодости, честности и драйве, соединяя пронзительный вокал с живой энергией выступлений. В «Море Музыки» пройдёт традиционный новогодний концерт группы. Проведи предновогодний вечер с друзьями под искренние песни Серёжи Драгни — в окружении морских обитателей, мерцающих водных бликов и мягкого неонового света ночного океанариума. Пусть этот концерт станет тёплым подарком себе и тем, кто тебе дорог. В каждый билет уже включена прогулка по ночной экспозиции.