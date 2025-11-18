Показ магического триллера с Бенедиктом Камбербэтчем «Сущность». После сеанса обсуждение картины с первыми зрителями проведёт кинокритик и автор тг-канала Age_of_Cinema Елена Зархина. О фильме: Талантливого иллюстратора и его семью начинает преследовать загадочная сущность, питающаяся страхами. Пока сущность окончательно не обрела над ними власть, им предстоит выяснить, что это — плод воображения или проявление сверхъестественного. Показ состоится в неизменной традиции кинотеатра — в оригинале с русскими субтитрами.