За несколько дней до выхода на экраны, в Пионере состоится первый сеанс саркастичного викторианского хоррора «Психопатка». Картину представит киновед и куратор кинотеатра Виктор Прокофьев. «Психопатка» участвовала в конкурсе «Особый взгляд» Канн–2026. Её режиссёр Закари Уигон умеет завлечь зрителя и применить свои смелые авторские методики. Открытый престижным кинофестивалем SXSW с дебютом «Машина сердца», Уигон доказал удачный пример кинотеатрального хита в эротическом триллере «Стоп-слово» с Кристофером Эбботом и Маргарет Куолли. На этот раз он предлагает переместиться из современности в викторианскую эпоху, которую подаёт не детально, а взглядом из современности. Главная роль доверена Майке Монро, молодой актрисе, снимающейся преимущественно в хоррорах и психологических триллерах, которой есть что предложить к амплуа эксцентричной и безумной Уинифред Нотти — воображающей себя самым адекватным человеком на земле. Фильм демонстрируется по традиции Пионера в оригинале: на английском языке с русскими субтитрами.