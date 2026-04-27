Допрокатный показ «Полутон» с разбором фильма
Кутузовский пр-т 21
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
За несколько дней до выхода в прокат, в Пионере состоится первый показ стильного современного хоррора «Полутон». Фильм от ведущей студии авторского кино А24 впервые был показан на МКФ в Санденсе–2026 и вскоре объявлен как начало новой франшизы. Показ в Пионере проведёт эксперт по жанру хоррор Евгений Колядинцев — режиссёр, педагог и автор тг-канала о «Пина Колядинцев». Темой спецпоказа «Все полутона хоррора: животный ужас и экзистенциальный страх от А24»: подробный синефильский разбор с отсылками к прочим картинам студии этого жанра и обсуждением, почему и как «Полутон» выделяется среди них. Главная героиня Эви — ведущая подкаста о паранормальном. Однажды ей на почту приходят жуткие аудиозаписи, на которых запечатлено нечто необъяснимое. Пытаясь разгадать их тайну, она впускает кошмар в свою реальность. Фильм будет показан в оригинальной версии с русскими субтитрами.
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