Новая работа прославленного немецкого режиссёра Кристиана Петцольда («Барбара», «Транзит»). Фильм участвовал в «Неделе критики» Канн–2025 и вошёл в десятку лучших картин года престижного журнала Cahiers du Cinema. «Отражения № 3» — тихая камерная драма о людях, оказавшихся в состоянии внутренней неустойчивости, где случайная встреча становится поворотным моментом и открывает героям путь к внутреннему исцелению. Петцольд обращается к теме границ реальности, где привычная жизнь легко смещается в сторону сна или притчи. Музыка Мориса Равеля, давшая название картине, задает её внутренний ритм. Перед сеансом вступительное слово к «Отражениям №3» и творческий бриф фильмографии Петцольда представит киновед, куратор Пионера Виктор Прокофьев. Фильм будет демонстрироваться на немецком языке с русскими субтитрами.