Допрокатный показ: «Кинопроба»
Кутузовский пр-т 21
Начало:
Завершение:
850₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Показ одного из главных шедевров азиатского экстрима — «Кинопроба». Вступительное слово подготовит куратор Пионера Виктор Прокофьев с рассказом, что принципиально новое изобрёл японский режиссер Такаси Миике для обновления жанра хоррора и как фильм был принят в нулевых. О фильме: Мужчина, семь лет назад потерявший жену, решает найти себе подругу жизни. С помощью приятеля из шоу-бизнеса он организовывает кинопробы, которые становятся смотринами девушек. Одной из них — Асами, он заинтересован более других, и обретает с ней что-то действительно необычное. Демонстрация фильма будет в оригинале – на японском языке, с русскими субтитрами.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи