Показ одного из главных шедевров азиатского экстрима — «Кинопроба». Вступительное слово подготовит куратор Пионера Виктор Прокофьев с рассказом, что принципиально новое изобрёл японский режиссер Такаси Миике для обновления жанра хоррора и как фильм был принят в нулевых. О фильме: Мужчина, семь лет назад потерявший жену, решает найти себе подругу жизни. С помощью приятеля из шоу-бизнеса он организовывает кинопробы, которые становятся смотринами девушек. Одной из них — Асами, он заинтересован более других, и обретает с ней что-то действительно необычное. Демонстрация фильма будет в оригинале – на японском языке, с русскими субтитрами.