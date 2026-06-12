На мастер-классе ты создашь свой керамический подсвечник в форме маленького рождественского домика. Будешь лепить его вручную: сформируешь стены и крышу, придумаешь окошки и добавишь детали, которые сделают домик именно твоим. Можно вдохновиться лаконичным скандинавским стилем или придумать собственный — пусть в нём отразится твоё представление о зимнем уюте. После встречи домик отправится на глазуровку и обжиг — всё это уже включено в стоимость мастер-класса. А когда ты заберёшь готовый подсвечник, он сможет поселиться у тебя дома и весь декабрь создавать мягкий тёплый свет и то самое предвкушение праздника. Продолжительность — около 3 часов.