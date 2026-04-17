«Дом, который построил Джек» с разбором фильма
Кутузовский пр-т 21
Начало:
Завершение:
900₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
В конце месяца одному из главных авторов современного кино Ларсу фон Триеру исполняется 70 лет. Накануне юбилейной даты Пионер возвращает на экран последний вышедший на сегодняшний день фильм режиссёра — саркастичный триллер «Дом, который построил Джек» с Мэттом Диллоном в главный роли. Первый сеанс перевыпуска состоится 17 апреля в 19:00, а разбор фильма после показа проведет приглашённый эксперт Даниил Смолев — киновед и автор новой книги «Догма-95. Ларс фон Триер. Опыт аскезы». Премьера «Дома, который построил Джек» прошла на Каннском кинофестивале–2018 после 7-летнего отлучения режиссёра от главного праздника набережной Круазетт. Его возвращение в Канны стало одним из самых обсуждаемых событий десятилетия в истории фестиваля. Сюжет триллера строится вокруг пяти инцидентов серийного убийцы по имени Джек, метающем возвести собственный дом в Америке 1970-х.
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