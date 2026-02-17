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Дом Бернарды Альбы

Электротеатр Станиславский
Тверская ул., 23

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2300₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

У испанки Бернарды Альбы – пять дочерей и старуха-мать. Все они живут в доме, который давно уже из семейного гнезда стал чем-то вроде привычной, но мучительной тюрьмы. Уйти нельзя остаться – вот дилемма, стоящая перед героинями пьесы Федерико Гарсиа Лорки. В самом начале звучит похоронный колокол, отпевающий отца семейства; он же предвосхищает неизбежную катастрофу в финале – так и будет, нет сомнения. Лорка пишет нечто вроде дурного предсказания, которого все боятся, но которое всегда сбывается, потому что в душном полуденном зное происходит нечто ужасное, тщательно скрываемое за толстыми стенами. В камерном спектакле Алисы Селецкой актрисы Электротеатра плетут сложные родственные связи в обстановке растущего напряжения, которое рано или поздно разрешится драматичным финалом. Психологический прессинг становится невозможным для женской природы, вот тогда духота сменяется свежим воздухом. Продолжительность: 2 часа 10 минут с одним антрактом.

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