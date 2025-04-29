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Долевая нить

Винзавод
Галерея PENNLAB, 4-й Сыромятнический пер., 1/8 к.6

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Бесплатно
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Выставки

Про событие

Художественный проект Янины Болдыревой, посвященный переосмыслению коллективной и семейной истории, связанной с депортацией граждан Советской Молдавии в Сибирь. Янина следует маршруту своих предков в обратную сторону из Сибири в Молдову, стремясь соединить разрозненные фрагменты различных исторических событий. Проект «Долевая нить», визуально закрепляет пройденный автором путь. Художница в прямом и символическом смысле сшивает фотографии, обрезки тканей, элементы подлинности (семейные документы) с визуальными протезами — художественными реконструкциями, воплощающими утрату и стремящимися заполнить зияния памяти, таким образом инициируя процесс прощения и примирения, как внутри семьи так и в общественном массовом сознании. Время работы: вт-вск, 12:00 — 20:00, пн — выходной.

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