Художественный проект Янины Болдыревой, посвященный переосмыслению коллективной и семейной истории, связанной с депортацией граждан Советской Молдавии в Сибирь. Янина следует маршруту своих предков в обратную сторону из Сибири в Молдову, стремясь соединить разрозненные фрагменты различных исторических событий. Проект «Долевая нить», визуально закрепляет пройденный автором путь. Художница в прямом и символическом смысле сшивает фотографии, обрезки тканей, элементы подлинности (семейные документы) с визуальными протезами — художественными реконструкциями, воплощающими утрату и стремящимися заполнить зияния памяти, таким образом инициируя процесс прощения и примирения, как внутри семьи так и в общественном массовом сознании. Время работы: вт-вск, 12:00 — 20:00, пн — выходной.