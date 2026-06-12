Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты выберешь лимоны или малинки — и за 2,5 часа создашь объёмную картину 30×40 см. Без навыков рисования: ты приклеишь готовые гипсовые половинки фруктов и ягод, а акрилом добавишь веточки и листья. Легко, увлекательно и без стресса.
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