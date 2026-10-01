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Дмитрий Гаспаров

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В этот день соберутся, чтобы весело, громко и с душой нараспашку отпраздновать день рождения Дмитрия Гаспарова — резидента RNDM, основателя Quintessence и искусного селектора, покорившего своим звучанием танцполы по всей России. Ночь, которая объединит тусовщиков старого и нового поколения, друзей, коллег и учеников, а также всех, кто хочет праздника и танцев! Обещают многое: от бенгеров золотой эры тусовок в «Сквоте», «Плутоне» и «Фантомасе» до бриллиантов только на виниле.

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