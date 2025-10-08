Выставка исследует проявление авторской идентичности через различные творческие практики и медиа — прикладное искусство, живопись, графику, фотографию. Экспозиция представляет взгляд на искусство в расширенном поле, где соединяются несколько его областей, образуя новые формы и образы-высказывания. Работа с мехом, натуральным материалом, не только трудоёмкий и кропотливый процесс, но и источник вдохновения для художника, создающего меховые пальто с характерными цветовыми паттернами и затейливыми орнаментами. Производство одной вещи из представленных на выставке занимает до 600 часов. Над такими вещами работает команда узкоспециализированных профессионалов, они вручную собирают каждое изделие. В результате творческой синергии рождаются современные произведения, сочетающие в себе изящество и функциональность совершенной формы.