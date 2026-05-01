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Dissident

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночь, на которой впервые выступит с двухчасовым диджей сетом долгожданный гость, продюсер из северной столицы — Станислав Dissident. На сегодняшний день он возглавляет Opposide Records и по праву считается ветераном российской драм-энд-бэйс сцены и чуть ли не самым продуктивным её представителем, побывавшим с выступлениями во множестве точек Земли. Дискография артиста насчитывает дюжину альбомов, бесчисленное количество синглов и мини-альбомов (EP), выпущенных на ряде российских и зарубежных музыкальных лейблов, таких как Inperspective, Hospital, scape, KOSMOSMUSIC, Microfunk, Immerse, Subvert Central, Subtle Audio, Pinecone Moonshine, и многих других. Grey Mozdj Rude Ra Anatomiic Deadlybroz Dissident Музыка — джангл, драм-н-бэйс и сопутствующие стили.

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