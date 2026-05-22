дискотек в этот раз про объединяющую атмосферу с нужной долей бочки, кислотности и грува. Моментами дарково, местами эйфорично — всё как надо, чтобы потеряться и потом снова найтись на танцполе. В гостях артист из минска — npd, основатель масштабного рейв-бала motive. Московский селектор с самобытным стилем — Рома Аташенко, диджей dob-s из resonance. и конечно, резиденты дискотех. maslentcov npd roma ptashenko dob-s shumakher creepy t matematika baenskaya voodoocircus anua