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дискотек

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

дискотек в этот раз про объединяющую атмосферу с нужной долей бочки, кислотности и грува. Моментами дарково, местами эйфорично — всё как надо, чтобы потеряться и потом снова найтись на танцполе. В гостях артист из минска — npd, основатель масштабного рейв-бала motive. Московский селектор с самобытным стилем — Рома Аташенко, диджей dob-s из resonance. и конечно, резиденты дискотех. maslentcov npd roma ptashenko dob-s shumakher creepy t matematika baenskaya voodoocircus anua

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