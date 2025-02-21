Персональный проект Дани Пирогова. Выставка объединяет работы, созданные в разных техниках, а основу экспозиции составят объекты, в которых использованы и переосмыслены привычные строительные материалы. «Дикое подземное» — это визуальное размышление об образах стихийной силы, которую можно прочувствовать и воссоздать, погружаясь в бездну земли или собственного «я». Как художник с архитектурным бэкграундом, Пирогов особое внимание уделяет форме — именно она зачастую направляет смысл его работ. Например, элемент, напоминающий оболочку, который можно заметить в нескольких работах художника, становится главным мотивом в рассуждениях о подземной бездне. Два главных материала на выставке — бетон и фанера — имеют разный жизненный цикл. Они недолговечны и долговечны одновременно, что превращает работу с ними в цикличный процесс: пока Пирогов создает новые объекты, элементы предыдущих уже успеют разложиться в земле. Процесс создания работ напоминает экспериментальный перформанс: художник разламывает фанеру на куски, царапает краску, лепит из бетона и создает объекты, которые не существуют в природе.