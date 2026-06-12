Дикое краеведение: Невидимое измерение Москвы
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Необычное
Про событие
Встреча о городских легендах, диком краеведении, поиске нового взгляда на привычную городскую среду. Тебя ждёт: — Просмотр короткометражного документального фильма о Москве. — Обсуждение на тем: город как дневник памяти, ментальная карта как образ города, который живёт в сознании человека; городские легенды как источник представлений о пространстве города; дикое краеведение как городская практика — зачем, для кого и как начать? — Мастер-класс: строим ментальную карту города. Организаторы приглашают на показ и дискуссию в компании экскурсоводов, художников и других интересных людей, влюбленных в этот город однажды и навсегда. Вход за пожертвование. Чай и вкусности приветствуются. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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