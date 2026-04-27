«Узнать тебе пора, что при подъеме кажется сначала всегда крутою всякая гора», — эти строки из «Божественной комедии» Данте являются прекрасной метафорой для глубокого кризисного процесса, которым является утрата. Путь, который проходит человек с момента потери до светлой грусти о прошлом, может казаться непреодолимым. Таким же, как сама утрата. Этот переход от воспоминаний о прошлом к новому настоящему требует много душевных и физических сил. Тебя приглашают погрузиться в эту тему на уникальной встрече, где психолог и историк искусства в формате диалога исследуют утрату с двух сторон: Психологический взгляд: — Что такое утрата? Через какие стадии проживания утраты проходит человек? — В каких состояниях можно застрять, столкнувшись с утратой? — Привязанность и утрата: как стиль привязанности влияет на проживание горя? — Как помочь себе пройти через утрату? Как помочь близкому, проживающему утрату? Взгляд через искусство: — Примеры из жизни и творчества людей искусства, которые через свои работы выражали и переосмысляли трагические события — Как личная трагедия превращается в искусство — Истории Билл Виолы, Марины Абрамович, Герхарда Рихтер Искусство становится способом сохранить то, что невозможно вернуть. Художники находили разные формы переживания трагедии: через природу, через тело, через символ, через память. В конце встречи будет небольшая практика — метафора из логотерапии, которая поможет бережно прикоснуться к личной истории, связанной с темой проживания утраты. Ведущие: Анна Кутьина (психолог-консультант, психоаналитически ориентированный психолог, лектор), Дарья Прохоренко (историк искусств, исследователь визуальной культуры, лектор)