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Dexdbell

Pravda
Варшавское шоссе, 26с12

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 8000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Ядерная и освежающая смесь Phonk и DeathCore музыки врывается в столицы с большими концертами. Dexdbell — настоящее открытие российской метал сцены, которая представит своё уникальное шоу — не упусти шанс посетить это яркое событие. Твой слух будут ласкать мощные вокальные партии, наполненные эмоциями и энергией рёва разъярённого зверя, ударные, способные превратить танцпол в сцену эпичного землетрясения, тяжёлые гитары, заставляющие содрогаться даже самые крепкие стены клуба, и фантастические биты, которыми невозможно устоять на месте. Готовься потерять голову, забыть обо всём вокруг и окунуться в музыкальный водоворот вместе с этими новыми героями сцены, чей музыкальный стиль способен увлечь глубже, чем самый тёмный подземный туннель метрополитена.

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