Неспящий – проект музыканта и актера Григория Архипова (Skd, Wintermute, Starain). Музыка Неспящего сочетает в себе эстетику романтичного электро с элементами IDM, PS1 Jungle и индастриала. Артемий Анрилов — фигура, хорошо знакомая поклонникам отечественной электронной сцены. Многие знают его как одного из главных техно-диджеев столицы, однако его путь в звуке начался ещё с ZX-Spectrum и старых «трекеров» и привёл к формированию собственного взгляда на атмосферный и минималистичный саунд. Куратор серии Ник Завриев aka Ambidextrous. Программа концерта будет выстроена вокруг нового материала, и многие из этих треков прозвучат впервые.