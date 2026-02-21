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Мунк
ул. Нижняя Сыромятническая, 1/4с11

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Неспящий – проект музыканта и актера Григория Архипова (Skd, Wintermute, Starain). Музыка Неспящего сочетает в себе эстетику романтичного электро с элементами IDM, PS1 Jungle и индастриала. Артемий Анрилов — фигура, хорошо знакомая поклонникам отечественной электронной сцены. Многие знают его как одного из главных техно-диджеев столицы, однако его путь в звуке начался ещё с ZX-Spectrum и старых «трекеров» и привёл к формированию собственного взгляда на атмосферный и минималистичный саунд. Куратор серии Ник Завриев aka Ambidextrous. Программа концерта будет выстроена вокруг нового материала, и многие из этих треков прозвучат впервые.

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