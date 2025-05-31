Четвёртый флагманский фестиваль, возрождающий культуру добрососедства — День Соседа. В программе: турниры по игре в лото, шахматам и пинг-понгу, мастер-классы для детей и взрослых, йога на крыше, экскурсии по Хлебозаводу и лекции про район, свопы книг и растений, кинопоказ под открытым небом и многое другое. Хлебозавод это настоящий город — только компактный, уютный и свой. Тут есть своя главная площадь, свой внутренний дворик, центральная аллея, улица с барами, лужайка для отдыха. Есть и свои «горожане» — резиденты и гости Хлебозавода. 31 мая культурное пространство устраивает большой соседский праздник, задействующий каждый уголок этого города. День Соседа — международный праздник, когда жители одного дома или района собираются вместе, накрывают большой стол и устраивают добрососедский нетворкинг. Миссия фестиваля объединить людей, создать комфортные условия для знакомства и сближения жителей города. Территория Хлебозавода будет поделена на разные тематические зоны, чтобы каждый посетитель смог найти что-то интересное для себя — детскую, спортивную, культурную, игровую. Будут предусмотрены зоны для игр домашних животных и обмена растениями, а также маркетов, ярмарок и мастер-классов. Гостей ждут: экскурсии, мастер-классы и лекция от компании «Глазами инженера», гала-турниры по шахматам от Rep Chess и пинг-понгу от Ping Tablet, мастер-класс по коммуникации от Gogol School, а также кинопоказ архивного фильма про добрососедство с пленки 35 мм на крыше главного здания от Кинопередвижки. Вход на фестиваль свободный, на некоторые активности будет нужны регистрации. Расписание формируется, следите за обновлениями на сайте (кнопка выше).