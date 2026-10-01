Основательница лейбла 16om, проекта BALAGAN и ютуб-канала «16om on Air» ждёт твоих поздравлений и хочет поделиться с тобой своими музыкальными изысканиями и энергией в этот день. Кроме того, будут отмечать день рождения близкого друга и резидента 16om Bvrisov, а также десятилетие карьеры резидента FEDSO. В лайнапе — самые близкие и родные проекту артисты: Natasha Wax x Sony Vibe Matvienkov Samir Kuliev F.A.R Fedso Bvrisov Sarab