День рождения Bla Bla Bar: Лас-Вагес
Лесная ул., д.20 стр.5
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Барный кластер Bla Bla Bar отмечает свой шестой день рождения в стиле Лас-Вегаса. Гостей ждёт незабываемый уикенд с бурей эмоций, развлечениями и высокими ставками: эстетика казино с покерным столом, рулеткой и возможностью выиграть крутые призы. 6 лет, 2 ночи и 1000 поводов заглянуть на праздничные вечеринки в барный город. Даты: 16 и 17 октября с 22:00. Забронировать стол можно по кнопке «Пройти регистрацию».
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