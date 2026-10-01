Барный кластер Bla Bla Bar отмечает свой шестой день рождения в стиле Лас-Вегаса. Гостей ждёт незабываемый уикенд с бурей эмоций, развлечениями и высокими ставками: эстетика казино с покерным столом, рулеткой и возможностью выиграть крутые призы. 6 лет, 2 ночи и 1000 поводов заглянуть на праздничные вечеринки в барный город. Даты: 16 и 17 октября с 22:00. Забронировать стол можно по кнопке «Пройти регистрацию».