Bla Bla Bar отмечает свой первый юбилей!. Уже 5 лет бар организовывает самые крутые вечеринки с яркими коктейлями и жаркими танцами до утра. Дальше — больше! Только в день рождения Bla Bla выступит special-гость — певица Бьянка. Королева русского R'n'B и исполнительница зажигательных хитов «Были танцы», «Наступит ночь», «Лето» и других треков на сцене барного города.