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День рождения Bla Bla Bar

Bla Bla Bar
Лесная ул., д.20 стр.5

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от 3500₽ до 11500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

Bla Bla Bar отмечает свой первый юбилей!. Уже 5 лет бар организовывает самые крутые вечеринки с яркими коктейлями и жаркими танцами до утра. Дальше — больше! Только в день рождения Bla Bla выступит special-гость — певица Бьянка. Королева русского R'n'B и исполнительница зажигательных хитов «Были танцы», «Наступит ночь», «Лето» и других треков на сцене барного города.

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