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День полотенца

Суперметалл
2-я Бауманская улица, 9/23с3

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 7500₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Ежегодный фантастический саммит и долгожданные гуляния по случаю Дня Полотенца. По этому случаю за пультом — звёздный экипаж из тех, кто задаёт маршрут в самых интересных музыкальных галактиках: Майк Спирит, Кам Клозер & Лилова, Аграба, Джаст Файн, Скиф, Агасси, Лютер, Марчелло, Сони Вайб, Рокка, Ава Ли, Редоблю, а также премьера проекта Мистер Питифул. Всегда знай где твоё полотенце и добро пожаловать на борт! Вход: 16.00 — 18.00 фейс-контроль / вход бесплатный, с предварительной регистрацией 18.00 — 06.00 фейс-контроль / 21+ / вход по билетам

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