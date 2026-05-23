Ежегодный фантастический саммит и долгожданные гуляния по случаю Дня Полотенца. По этому случаю за пультом — звёздный экипаж из тех, кто задаёт маршрут в самых интересных музыкальных галактиках: Майк Спирит, Кам Клозер & Лилова, Аграба, Джаст Файн, Скиф, Агасси, Лютер, Марчелло, Сони Вайб, Рокка, Ава Ли, Редоблю, а также премьера проекта Мистер Питифул. Всегда знай где твоё полотенце и добро пожаловать на борт! Вход: 16.00 — 18.00 фейс-контроль / вход бесплатный, с предварительной регистрацией 18.00 — 06.00 фейс-контроль / 21+ / вход по билетам