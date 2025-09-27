Тебя приглашают на день открытых дверей в «Топь» — нейро-friendly комьюнити-пространство, где можно выдохнуть, быть собой и находить «своих». Что тебя ждёт: 15:00–18:00 — знакомство с пространством: здесь ты сможешь рассмотреть каждый уголок, узнать, в каких форматах оно работает, познакомиться с мастерами и устроить шоппинг на маркете. 18:30–21:30 — равная группа поддержки по нейроотличиям: без обязательного доната и только для новых участников. Для записи необходимо написать Дарье в Telegram (кнопка «пройти регистрацию»).